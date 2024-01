Mujer no aguantó la risa y se orinó mientras esperaba el bus dentro de una estación

En Internet es muy común encontrarse con videos divertidos que hacen reír a carcajadas a los usuarios. Este es precisamente el caso de una mujer en Ciudad de México, que dio mucho de qué hablar luego de que se viralizara una grabación suya que resultó ser bastante chistosa para quienes navegan en la red.

En el clip se alcanza a ver a esta señora, cuya identidad se desconoce, esperando el bus en una estación junto a un grupo de amigas. Lo curioso de la situación es que se encuentra riéndose desmedidamente hasta el punto de que revela que está a punto de orinarse en pleno espacio público. Aunque no se conoce el motivo, muchos especulan que podría tratarse de algo pequeño que simplemente escaló debido al nivel de confianza que se tienen.

Mientras sus amigas le piden que “aguante” unos minutos, la mexicana cruza sus piernas y hace fuerza para evitar pasar un momento tan bochornoso; no obstante, sus esfuerzos son insuficientes, pues de un segundo a otro se observa cómo caen al piso unas gotas de orina mientras ella continúa absteniéndose.

Finalmente, la protagonista de esta historia logra controlarse un poco y evitar que el suceso empeore; sin embargo, esto ya ha sido compartido en la plataforma y replicado por varios medios de comunicación internacionales.

El video cuenta con casi un millón de reproducciones, más de 13 mil ‘me gusta’ en la plataforma y varios comentarios en donde los usuarios reaccionan con excelente sentido del humor, pues mientras unos aseguran que es una situación que le puede pasar a cualquiera, otros simplemente se muestran preocupados de que no haya podido manejar sus esfínteres.