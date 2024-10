Muerte de Liam Payne: Esta es la escalofriante hipótesis que se maneja sobre el caso

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la repentina muerte de Liam Payne , el reconocido cantante y exintegrante de la agrupación británica One Direction , quien falleció a los 31 años el pasado 16 de octubre. El joven fue hallado tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, noticia que tomó por sorpresa a todos sus fanáticos.

Después de que se conociera la información, se revelaron más detalles acerca la indagación como el hecho de que al parecer estaba bajo los efectos de las drogas, ya que le encontraron varias sustancias en su cuarto y también se evidenció que dejó algunos artículos completamente destruidos. A esto se le suma que se registró una llamada el 911, en la que el dueño del hotel Casa Sur habría solicitado ayuda a las autoridades argumentando que un huésped estaba "rompiendo toda la habitación".

Así encontraron la habitación que ocupaba Liam Payne en el hotel de Buenos Aires pic.twitter.com/5W0NgTsQax — Mar ✨️ (@maicenitachan) October 16, 2024

Cuál es la hipótesis que se maneja sobre la muerte de Liam Payne

La emisora Radio Mitre dio a conocer la primera hipótesis, a pesar de que los hechos son materia de investigación. Según mencionó, el intérprete de temas como 'Get low' y 'Familiar' intentó arrojarse a la piscina del complejo mientras estaba drogado: "luego de consumir presuntamente estupefacientes por el material encontrado en el cuarto, se lanzó desde el balcón”.

TMZ publicó esta foto de la vista desde el balcón del hotel hacia abajo. Hay una zona con mesas-sillas y una alberca (piscina o pileta). https://t.co/tDVb5bcqhl pic.twitter.com/X70QLejQ8l — Veronica 🇲🇽 (@lauraazuly5) October 16, 2024

De acuerdo con lo dicho, una prueba de ello podría ser las fotografías tomadas por el portal TMZ en donde se observa la escena de lo ocurrido. En las imágenes se ve la piscina del conjunto y cómo quedó tras el fallecimiento del artista, pues pusieron una carpa roja para tapar su cuerpo y así dar inicio con el proceso para determinar lo que pasó antes del deceso.

Sin embargo, en dado caso de que Liam Payne haya intentado tirarse a la pileta desde el piso en el que se alojaba, el impulso no habría sido suficiente por lo que terminó cayendo de la zona en la que pretendía hacerlo, quedando cerca a unas sillas y mesas que estaban allí para disposición de los demás visitantes. Cabe mencionar que esta todavía no es la versión oficial.

