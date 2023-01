"Muero por ella, todos los días la miro, la morboseo", Juan Pablo Llano habla de Catalina Gómez

Para la pareja no hay secre­tos ni máximas para lograr la plenitud matrimonial, pero sí detalles y tips que en su caso han funcionado, como vivir un romance y conquistas perma­nentes que ambos han sabido mantener. “Me muero por ella, todos los días la miro, la morbo­seo, porque hay que morbosear a la pareja. Cuando sale del baño le digo ‘mamacita’. Ella tie­ne una nalga hermosa, un abdomen rico y de ahí para arriba, todo”, comenta él, mientras que ella no se que­da atrás en elogios: “Juanpa tiene una nalga hermosa, los pies son lo más divinos, y por eso le pido que me haga cosquillitas con ellos. Su cara me parece divina, los dientes, en fin”.

Ese enamoramiento que continúa, pese al paso de los años, es tal vez lo que salta a la vista y ubica a estos dos paisas como una pareja sexi. Juan Pa­blo cree que los demás los perciben así porque “no andamos aparentando lo que no somos. Somos rea­les y auténticos y eso tiene un atractivo. La gente no es estúpida y eso atrae, tal vez por eso nos consideran una pareja sexi”.

