Muere el actor Abel Rodríguez a los 50 años tras estar varios días hospitalizado

Abel Rodríguez , actor que participó en varias producciones colombianas, falleció a los 50 años el viernes 15 de octubre en Miami, Estados Unidos. El cubano se encontraba internado en un centro hospitalario por un desplome de salud que lo había dejado en coma unos días atrás. Una embolia pulmonar habría sido la causa de su fallecimiento.

Rodríguez vivía en Miami junto a su esposa colombiana, la también actriz Anna López, con quien llevaba una relación de once años y tenían un hijo de 9 años.

El fallecimiento del actor se confirmó cuando su hija mayor publicó una foto en blanco y negro de un una calle con un sentido mensaje para su padre. Paula fue fruto de su relación con su exesposa, la actriz Edith Massola.

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña a veces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o q llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tú también los creaste en tu mente en algún momento… y quizás existen en algún lugar. Descansa papá, paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto”. Escribió su hija en su cuenta de Instagram.

El actor habría tenido un ataque cardiaco mientras se encontraba trabajando en Telemundo en la parte de escenografía de una producción.

En la cuenta de Instagram del cubano donde tiene más de 10 mil seguidores, sus fans y amigos le dejaron mensajes de despedida.