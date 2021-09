Falleció Adalberto Álvarez: el sonero cubano no logró superar el COVID-19

El músico cubano Adalberto Álvarez, conocido como El Caballero del Son, falleció este miércoles a los 72 años por complicaciones derivadas de la covid-19, informan varias instituciones culturales.

La Empresa estatal de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) lamentó la muerte del compositor, arreglista y director de orquesta, fundador de bandas como Son 14 y Adalberto Álvarez y su Son.

"El son fue su bandera, su lucha, su éxito. Su ejemplo vive y vivirá por siempre", escribió la Egrem en su cuenta en Twitter.

Expertos consideran que el sonero caribeño marcó una etapa muy importante en la música popular cubana al reflejar la realidad del país en temas como 'Y qué tú quieres que te den' y 'Locos por el son', entre otros.

Publicidad

El músico, nacido el 22 de noviembre de 1948 en la central provincia de Camagüey, propuso declarar el 8 de mayo como Día del Son en Cuba.

Reconocidos artistas y aficionados cubanos recordaron este miércoles el legado del sonero, compositor, arreglista y director de orquesta.

"Nunca olvidaremos al Caballero del Son", escribió en Facebook el multipremiado jazzista Chucho Valdés al describir a Álvarez como "uno de los grandes músicos cubanos de toda la historia".

Otros, como el cantautor Pablo Milanés, resaltaron que la obra del artista "perdurará en el tiempo" y enviaron mensajes de condolencias a la familia del músico.

La legendaria orquesta de salsa Los Van Van manifestó: "se ha ido uno de los grandes de la música cubana, Adalberto Cecilio Álvarez Zayas. Descansa en paz maestro, Cuba y el mundo hoy lloran su partida. Gracias por regalarnos bellas melodías a lo largo de todos estos años".

El trompetista y director de la banda Havana D'Primera, Alexander Abreu, manifestó en un emotivo mensaje que se había ido "un pedazo de mi sonrisa" y "otro padre al cielo".

Publicidad

"No puede haber más tristeza en mi corazón, pero me queda algo muy grande, me queda su historia y mientras yo esté vivo trataré de mostrársela al mundo", añadió.

El Septeto Santiaguero, uno de los principales exponentes de la música tradicional cubana, calificó a Álvarez como "maestro de los soneros".

Por: EFE