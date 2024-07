Monjas se ponen en modo Selección Colombia: Con cánticos festejan partidos de la Copa América

Colombia entera está vibrando con la emoción de la Copa América, en la que los cafeteros sueñan con volver a una final y lograr levantar el trofeo como hace 23 años, por lo cual nadie se quiere quedar fuera de esta fiesta del fútbol, que se arma en todos los rincones del país, por lo cual un grupo de monjas no dudaron en celebrar por todo lo alto.

Y es que este grupo de mujeres se volvió viral en las redes sociales por lo inesperado que fue este momento, ya que se tiene una falsa percepción de que las religiosas no son amantes de este deporte. Además, la emoción y creatividad de sus cantos hicieron que a más de uno se le pusiera la piel de gallina.

Monjas celebran el paso de la Selección Colombia a las Semifinales

Las religiosas de Montenegro, Quindío, del Convento Santa Clara de Asís se robaron todas las miradas luego de su particular festejo tras la victoria de la tricolor ante Panamá, lo cual le dio el paso a la Semifinal de la Copa América, puesto que se les vio muy emocionadas, creando una barra, chiflando, hondeando la bandera y aplaudiendo, dando una muestra de que esta pasión es de millones.

"Todo aquel que piense que Colombia va a ganar, tiene que saber que fue así, que quedamos 5-0, ¡Semifinal! Ay, vamo' a luchar, que Colombia es un carnaval, que en las semis la levantamos, oh oh oh ah, vamo' a ganar que Colombia es un carnaval, que en las semis la levantamos", es la letra del cántico que crearon estas monjas hinchas de la Selección Colombia.

Esta publicación ya cuenta con más de 800 comentarios, casi 60 mil 'Me gusta' y alrededor de 420 mil reproducciones, generando ilusión en los fanáticos de la tricolor, que tienen la esperanza a rojo vivo en la Copa América y que se convirtieron en una muestra de que todos estamos unidos por este sueño deportivo.

"Es una barra celestial", "Somos mucho ambiente para este mundo", "Las amo monjitas futboleras", "La barra de Dios, ahora sí ganamos la copa", "Ahora sí entiendo por que dicen que teníamos ventaja", "Sí señor, papá Dios es colombiano", "Ya no son las barras bravas, sino las barras santas", "Qué hermoso todos unidos de corazón", son algunos de los comentarios que generó este video.

