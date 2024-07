Mira los mejores piropos que ha recibido Richard Ríos, ¿el "marido" de las colombianas?

La Selección Colombia sigue provocando múltiples emociones entre sus fanáticos no solo por el gran trabajo que han realizado hasta el momento en la Copa América que se está desarrollando en Estados Unidos, sino también por lo carismáticos de sus jugadores. De hecho, uno de los futbolistas que más se ha robado el corazón de la gente es el que porta el número seis en su camiseta.

Se trata de Richard Ríos, quien ha contagiado a sus compañeros no solo con su jovialidad, sino también con su amor por el baile, pues en un gesto de celebración, ha recreado algunos pasos junto a su compañero Luis Díaz, entre otros colegas.

Mira también: James Rodríguez debería centrar sus esfuerzos en el tema empresarial, según los ángeles

Diferentes usuarios en las plataformas digitales han aprovechado para enviarle mensajes elogiando su atractivo físico y hasta han creado videos en TikTok que lo tienen como protagonista, marcando de esta forma tendencia en la red.

“¿O sea que todas tenemos el mismo marido?”, “Como Colombia ya pasó a cuartos, solo falta que usted pase al mío”, “cuándo vamos por unas salchipapas, yo invito”, “una por una, no empujen”, “mi yerno precioso, mi hija tiene buen gusto”, “es mi marido, pero creo que él no sabe”, son algunos de los mensajes que se leen.

No te pierdas: ¡Qué ternura! Así fue el momento en el que David Ospina conoció a Lorenzo, su sobrino

Publicidad

Quién es Richard Ríos, el hombre más cotizado de la Selección Colombia

Es un futbolista colombiano nacido el 2 de junio del 2000 en Vegachí, municipio de Antioquia. La carrera profesional de este joven de 24 años inició cuando decidió practicar futbol sala en varios equipos de Bello; sin embargo, empezó a obtener reconocimiento cuando lo invitaron a participar en un periodo de prueba en CR Flamengo, el cuál poco después lo fichó para que integrara su grupo juvenil.

Publicidad

Para el 2020, lo ascendieron al equipo profesional y desde allí su carrera ha ido creciendo, pasando por Mazatlán como préstamo, Guarani Fútbol Club y Palemiras. A estos logros se le suma el llegar a la Selección Colombia en septiembre de 2023 para iniciar el proceso de clasificación al Mundial 2026.

Te puede interesar: Esposa de Luis Díaz confirma que están esperando un segundo bebé: "estamos muy felices"