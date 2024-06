¿Lenny Kravitz es hincha de la Selección Colombia? Esta es la foto por la que se presume que sí

Lenny Kravitz es uno de los artistas más exitosos y aclamados en la industria musical, pues en su extensa trayectoria, que inició en la década de los 90, también se ha desempeñado como actor, fotógrafo, compositor, multiinstrumentista y productor. Ahora, el estadounidense es tendencia en Colombia por una foto que se ha tomado redes como X -anteriormente Twitter- en la que se ve a un hombre con una apariencia similar durante el partido de la tricolor contra Paraguay, el cual se llevó a cabo el 24 de junio de 2024 en el marco de la Copa América.

En la fotografía se puede ver a varios hinchas de la Selección en lo que se presume es el NRG Stadium en su debut en este importante encuentro futbolístico. El hombre, similar a Kravitz por su cabello con rastas, vestimenta de color y negro y gafas de sol, tal como el músico de 60 años, está posando para una foto con un hincha. Por el momento, no se ha comprobado si es el intérprete de 'Are You Gonna Go My Way' o alguien parecido físicamente.

La imagen ha generado todo tipo de comentarios, pues hay usuarios que se muestran escépticos e incluso toman el hecho con gracia y lo comparan con el comediante Rastacuando, debido a su cabello y a que no se ve claramente si es el músico americano o no.

¿Lenny Kravitz nos dio la bendición? Que alguien confirme si esta foto es real jaja 👀🇨🇴 pic.twitter.com/q9iXVjr1pU — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) June 25, 2024

Lenny Kravitz se presentará en Colombia a finales de 2024

Lenny Kravitz, ganador de cuatro premios Grammy, escritor, productor y verdadero icono de múltiples facetas, anuncia su regreso a Colombia dentro de su 'Blue Electric Light Tour 2024'. El concierto se llevará a cabo el 11 de diciembre en el Coliseo Medplus, en una coproducción de Páramo Presenta y Mercury Concerts.

Kravitz comienza su gira en junio con la nueva 'Blue Electric Light Tour 2024', con el primer show en Alemania el día 23. Después de recorrer Europa y Estados Unidos, la estrella llega a Bogotá al final del semestre. Su más reciente visita a Colombia fue en 2019.

El estadounisense volverá a nuestro país para un concierto histórico en el Coliseo Medplus de Bogotá en la única fecha de su gira por Colombia: 11 de diciembre de 2024. La preventa exclusiva será para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! Desde el lunes 24 de junio hasta el miércoles 26 de junio, a partir de ahí iniciará la venta al público general a través de TaquillaLive.com.