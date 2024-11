Miss Uzbekistán estalla contra Miss Universo: revela desigualdades y que la corona estaba "comprada"

A pesar de que Miss Universo 2024 se realizó el pasado 16 de noviembre en México, este certamen de belleza sigue dando de qué hablar, pues no muchos quedaron conformes con el triunfo de Victoria Kjaer, representante de Dinamarca . Ahora, la mujer que compitió como abanderada de Uzbekistán estalló en sus redes sociales y reveló detalles sobre su experiencia en el concurso, y se refirió a irregularidades que evidenció desde el principio.

De las 126 candidatas que tenían la esperanza de quedarse con la tan anhelada corona, solo 30 de ellas pudieron pasar al primer top de mujeres, por lo que el resto salió de la competencia, entre ellas Nigina Fakhriddinova, quien después de la velada, utilizó su perfil de Instagram para responder preguntas de sus seguidores y aprovechó la oportunidad para exponer desigualdades, malos tratos e incluso el hecho de que desde el inicio ya se sabía quién sería la ganadora.

Miss Uzkbekistan reveló irregularidades de Miss Universo 2024

El primer interrogante que recibió durante su dinámica fue sobre cuál puesto ocupó finalmente, y ella respondió que no tenía idea, pero que no se sentía triste, porque era consciente de una serie de situaciones que la hicieron poner en duda la transparencia del concurso.

"Compites con otras chicas, pero no en igualdad de condiciones. A algunas se les permitía llegar a los ensayos descansadas a las 3:00 p.m., mientras que tú llevabas 15 días durmiendo solo dos horas para ensayar desde las 7:00 a.m. Cuando te falta comida y no puedes pedir nada, pero a otras sí y les dan todos los días sin restricciones", escribió .

La modelo de 25 años continuó con su relato, asegurando que a varias no les permitían estar con su equipo o que otras mujeres tenían servicio la habitación. "Estábamos en rodajes y a las mismas chicas de siempre se las llevaban de un lugar a otro sin darles la oportunidad a las demás de demostrar lo que podían hacer. O los fotógrafos las preferían...Vuelas en clase económica y alguien más lo hace en un jet".

Miss Uzbekistan dijo que había rumores de que Miss Dinamarca iba a ganar

Acto seguido y en otra historia, Nigina respondió a un usuario que le preguntó qué pensaba de que Miss Dinamarca ya había sido elegida mucho antes de la final de certamen, y ella fue contundente: "Desafortunadamente, todo es posible. Entre las participantes circulaba la información de su victoria desde los primeros días, pero nadie le dio mucha importancia".

Por otra parte, confesó que no pudo conocer de primera mano la cultura mexicana, pues fueron 3 semanas encerradas en el hotel sin tiempo libre o permiso para recorrer el país.

Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber participado en este certamen, dijo: "Me siento un poco arrepentida de que mi sueño haya coincidido justamente con este año, pero fue un honor y estoy feliz de haberlo alcanzado".

Al final, Fakhriddinova también la cuestionaron por la cantidad de votos y si eso pudo afectarla, ante esto dijo que es muy probable, pero que de igual forma todos estaban sorprendidos por las candidatas elegidas por los jueces.