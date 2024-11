Italy Mora, expulsada de Miss Universo 2024, lanzó pulla a sus críticos antes de la coronación

Italy Mora, expulsada de Miss Universo 2024 , vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de que hiciera una aparición en su cuenta oficial de Instagram este 16 de noviembre, horas antes de que se diera inicio a la velada de elección y coronación de la nueva representante de la belleza a nivel mundial.

Es necesario mencionar que Miss Panamá regresó a su país poco después de que se emitiera un comunicado por la organización, que no quiso dar muchos detalles sobre el hecho. Sin embargo, ella explicó que todo se originó por un problema personal y no por un inconveniente que pusiera en tela de juicio su "moralidad" o falta de compromiso con el certamen.

Qué dijo Italy Mora sobre Miss Universo 2024

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 90 mil seguidores, la joven dejó ver no solo el traje típico que usaría para las preliminares de Miss Universo, sino que también se mostró un poco nostálgica por el rumbo que tomaron las cosas, pues se alejó cada vez más de cumplir el sueño de quedarse con la corona.

"Mientras los animalitos se me acerquen, los bebés me sonrían, los niños me abracen y quieran jugar conmigo, las señoras me digan que les parezco linda y me cuenten su vida, por mí pueden decir y opinar lo que quieran", escribió junto a un video en el que se le logra observar posando para una sesión de fotos.

Posteriormente, compartió una galería de fotos en donde se aprecia su faceta como modelo, pues la composición prueba todo el poder que pretendía mostrar sobre el escenario del concurso cuando se presentara.

Las reacciones por parte de sus admiradores no se han hecho esperar: "Miss Universo no sabe lo que perdió", "nuestro cisne, divina", "está como para portada de Vogue", "yo la amo a ella", "qué espectáculo de mujer", "hermosa y elegante", "mi reina bella", "estoy llorando", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Otros fans, por su parte, están a la espera de conocer cuáles son sus favoritas para quedarse con el preciado premio.