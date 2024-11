Panamá fue expulsada de Miss Universo luego de una "acalorada" discusión en una habitación

Luego de que se confirmara la expulsión de Italy Mora, representante de Panamá, de Miss Universo , muchas personas han empezado a especular sobre lo que pudo haber ocurrido. La joven de 19 años regresó a su país natal y ofreció sus primeras declaraciones y lo mucho que lamenta no haber competido en el evento que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre.

Por qué expulsaron a Panamá de Miss Universo

Aunque se han conocido diferentes versiones cerca de lo sucedido, Mora explicó que todo se trató de un malentendido y que las cosas no fueron tan "graves" como las hicieron ver. El novio de la reina de belleza, Juan Abadía, había llegado desde octubre a México para hacerse cargo de temas logísticos para ayudar a su pareja con temas como la alimentación, el vestuario y el transporte, pues, lo consideraba como una obligación moral teniendo en cuenta que la organización no le brindó ese apoyo a la candidata.

"Me quedé más tiempo no para desconcentrarla, sino porque cuando yo llegué Italy no tenía ni un tacón, ni un panty, ni un vestido, ni comida, yo le hice el mercado", expresó Abadía, empresario y entrenador, para el medio La Mordida.

De acuerdo con el testimonio de Mora, todo se originó al salir de la habitación que compartía con la Señorita República Dominicana, pues debía entregarle unos artículos al Director de Miss Universo Panamá, César Anel Rodríguez. Pese a que las competidoras tenían la posibilidad de encontrarse con sus equipos de trabajo en otras áreas del hotel, el inconveniente surgió en el momento en que ingresaron a otro cuarto y empezaron a discutir por la falta de preparación para el certamen; sin embargo, todo empeoró cuando intervino Abadía.

"Nunca entraron a la habitación, no sabían si había más personas ahí; claramente se vio que estaba mi novio presente porque él abrió la puerta y obvio nos vieron solo a nosotros dos. Claro, tienen todo el derecho de sacar mil especulaciones porque estábamos solo nosotros dos y yo no podía estar ahí", dijo Mora.

A Italy Mora también le retiraron el título de Miss Panamá y se tiene conocimiento de que los organizadores no enviarán un reemplazo para la competencia en este 2024.