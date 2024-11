Miss Venezuela rompió el silencio tras polémico error de la traductora en Miss Universo: esto dijo

El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo la edición número 73 de Miss Universo en México, donde 127 mujeres participaron con la ilusión de quedarse con la victoria y el título de ser la más bella. Durante la gala, hubo varios momentos que llamaron la atención y fueron tendencia en redes sociales, entre estos, el error que cometió la traductora al leerle a la representante de Venezuela la pregunta del jurado calificador.

Al pasar al top 5 de finalistas, Ileana Márquez, Miss Venezuela, recibió el interrogante de Margaret Gardiner, y para este momento pidió la presencia y ayuda de una traductora; no obstante, esto le jugó en su contra.

Mira también: Quién es Victoria Kjaer, la nueva Miss Universo 2024: La llaman 'La Barbie Humana'

El error de la traductora de Miss Venezuela en Miss Universo

“Describe la mujer ideal para hoy y ¿qué tienes en común con ella?”, fue la pregunta de la jueza; no obstante, la traductora se equivocó y cambió el sentido hacia las ‘experiencias’ o ‘momentos vividos’.

"Ileana Márquez" es tendencia porque por error de la traductora no respondió bien su pregunta en el Miss Universo.



Robo histórico ⁉️

pic.twitter.com/Hg3LIxIcXG — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 17, 2024

Publicidad

La mujer encargada de la traducción no habló directamente al micrófono, sino que se dirigió a Márquez conservando cierta distancia. Finalmente, la respuesta de la candidata no fue acorde con el verdadero interrogante y muchos internautas en redes se indignaron y calificaron esto como un "sabotaje".

“Mi momento ideal del día de hoy fue compartir a todas las 127 mujeres que estuvimos aquí en el escenario, dejando atrás las barreras, dejando atrás las diferencias, y uniéndonos dando un mensaje al mundo de respeto, de amor y unión, porque así se construye el mundo. Gracias”, dijo la modelo de 28 años.

Te puede interesar: Comparan el vestido de gala de Canadá en Miss Universo 2024 con una lechuga

Publicidad

Miss Venezuela habló del error de la traductora en Miss Universo

Posteriormente, Ilena habló con 'La Divaza', reconocido creador de contenido y él le preguntó por su versión de lo que sucedió en la tarima y compartió en redes sociales el video de su charla."Pues la traductora no aparecía y dije: ‘Bueno, quiero mi traductora porque el mensaje que iba a dar tenía que ser claro, fuerte y que llegara a todas partes del mundo”, expresó inicialmente, pero el joven insistió en querer saber qué fue lo que ella le dijo.

“En la primera pregunta me dijo que qué era lo más importante que me había pasado el día de hoy”, mientras el influencer le contestó: “Imagínate tú, y era otra cosa totalmente distinta”. Al final, la representante de Venezuela asumió el tema entre risas y no se mostró afectada.