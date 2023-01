Melina Ramírez se habría borrado tatuaje que tenía con el nombre de Mateo Carvajal

¿ Melina Ramírez se borró el tatuaje que tenía en honor a su pareja Mateo Carvajal ? Esa es la pregunta que ha surgido en los usuarios de las redes sociales y en especial en los fanáticos de la pareja, que luego de ver la foto publicada por la modelo en su cuenta de Instagram se fijaron que el nombre "Mate" ya no se le ve en el antebrazo.

El primero en tatuarse el nombre de su pareja fue Mateo, quien se grabó la palabra "Meli" y con el tiempo, a raíz de un divertido reto que hicieron, fue el turno de la presentadora para copiar el nombre del padre de su hijo Salvador.

Publicidad

Sin embargo, esa marca en la piel de la caleña ya no está, pues no se sabe si se lo quitó de manera definitiva, se lo tapo con maquillaje o no se ve por efectos de edición. Hasta el momento la mujer no se ha pronunciado al respecto y su pareja tampoco, pero si hay algo claro y es que con esto crecen más los rumores de una supuesta ruptura.

Publicidad

En estas fotos publicadas en su red social se puede apreciar el tatuaje:

Publicidad





Publicidad





Sin embargo, en la publicación que hizo el miércoles 4 de diciembre, resaltando su cabello al natural, ya no se nota el tatuaje.

Publicidad

Publicidad





Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Mira también: