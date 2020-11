"Me querían ver muerto": el actor Mauro Bastidas envía nuevo parte de salud

Durante el fin de semana, el actor Mauro Bastidas preocupó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, pues publicó duras historias para revelar su delicado estado de salud , ya que presentaba síntomas de coronavirus e hizo un llamado porque, según él, los médicos y la clínica no le habían dado la atención que requería y su situación cada vez empeoraba más.

En las publicaciones, el actor casi no podía hablar, se le cerraban los ojos y no respiraba bien porque está "muy mal" de los pulmones. No obstante, Mauricio apareció nuevamente con un mejor semblante para reportar que ya se siente mejor y que todo fue “un milagro de Dios”, pues de un momento a otro se quitó el respirador y pudo seguir con su vida normal.

Además, el actor levantó su voz con contundente mensaje para quienes le enviaron odio, le dijeron “payaso” o lo quisieron “ver muerto”, pues les pidió respeto porque es una persona que hace el bien.

“Ayer me estaba muriendo y hoy tengo fuerzas para decirles la verdad, para lo que les duele, me paré, me paré”, dijo el actor en una transmisión en vivo.