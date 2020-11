"Me estoy muriendo": el actor Mauro Bastidas pide ayuda en redes sociales para salvar su vida

El pasado 30 de julio el actor y cantante, Mauro Bastidas , denunció en sus redes sociales que un par de ladrones le dispararon en la cara por quitarle el celular . La confusión y el miedo fueron los protagonistas de ese momento que vivió el joven, quien creía que moriría y solo podía pensar en que su hija quedaría sin padre. No obstante, para su suerte no lo atacaron con un arma de fuego, sino con un arma traumática.

Ahora, cuatro meses después, cuando Mauro Bastidas se había recuperado de este incidente, nuevamente preocupó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, pues en las últimas horas ha publicado duras historias para revelar su delicado estado de salud, ya que presenta síntomas de coronavirus e hizo un llamado porque siente que en la clínica no ha recibido la atención que requiere y su situación cada vez empeora más.

“Ya son 3 días internos. Parece que el propósito de estar acá es deteriorarse más. No han entregado las pruebas, necesito saber. Ayúdenme a hacer bulla. Me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero la amabilidad me importa un culo porque me estoy muriendo y a nadie le importa”, expresó el actor en unas primeras historias.

Luego de esto, Mauro Bastidas hizo nuevas publicaciones en las cuales ya casi ni puede hablar, se le cierran los ojos y no respira bien porque está "muy mal" de los pulmones.

"Me importa muy poco que me vean así como estoy, pero quiero que sepan que yo nunca me voy a quedar callado", expresó el actor con la voz muy baja.

Además, en las historias Mauricio se refirió a las cosas "malas, una tras de otra" que le han pasado en los últimos meses, lo cual él no entiende, ya que además las personas se burlan y le dicen que está "salado".