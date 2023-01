“Me crie vendiendo empanadas”, Alexis Escobar habla de su difícil infancia

“En mi casa no estábamos pa­sando por una buena situación económica. Mi mamá y yo vivía­mos en un pueblito llamado Cis­neros, y una amiga le propuso que hicieran empanadas, que eso se vendía muy bien. Ella le hizo caso a la señora; ambas empezaron a producirlas. Yo quería ayudarle de alguna manera, así que yo me lancé al ruedo, y era el que vendía las empanadas. No lo pensé dos veces. Mi mamá me motivó, dicién­dome que me daba 20 pesos por cada empanada, y yo las vendía a 100”, recuerda el cantante.

Y es que desde que tenía 6 años, Alexis Escobar descubrió esa afi­nidad con la profesión de empresario, pues antes de arrancar a co­mercializar los productos que su madre preparaba, se craneó una estrategia para hacer exitosas sus ventas: qué mejor lugar de venta que las cantinas.

Alexis nunca se sintió infeliz ayu­dándole a su madre con el negocio, pues lo hacía con amor, pese a los duros momentos que pasaba. No diferenciaba lo que era pobreza, pues en su hogar no faltó nunca un plato de comida. Su infancia fue ale­gre, al igual que el tiempo que vivió como ‘vendedor’, actividad que rea­lizó hasta los 14 años. En esta época aprendió a ahorrar.

