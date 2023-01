Mateo Carvajal no se quedó callado tras críticas sobre su rol como padre

Mateo Carvajal y Melina Ramírez , desde su separación, no paran de estar en los ojos de cientos de internautas que están pendientes de lo que hacen con sus vidas privadas y sentimentales. Varios rumores ya han sido desmentidos o afirmados por ellos mismos.

No obstante, los dos han demostrado el gran compromiso y amor que sienten por su hijo Salvador y no permiten que hablen, juzguen y saquen conclusiones de cómo cumplen con su labor, por eso, recientemente, el deportista no pudo quedarse callado tras algunos comentarios.

En una foto con su mascota, Mateo Carvajal posteó que ya había recibido su primer regalo del Día del Padre y varios usuarios cuestionaron el papel que cumple con su pequeño, a lo que, sin dudarlo, respondió con ironía y sarcasmo.

La publicación supera los 50 mil ‘me gusta’ y 200 comentarios, en los que se manifiesta un descontento con los ‘haters’ de Carvajal.

