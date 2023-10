Madre se confundió con la temática del disfraz de sus hijos y pasaron una gran pena

Sin duda alguna, las madres han logrado ganarse un espacio en las redes sociales, pues al crear contenido acerca de sus labores, sus experiencias o hasta sus sentimientos han establecido una comunidad de mujeres que se sienten identificadas o que se ríen de las cosas que tienen que vivir por causa de sus hijos, por lo que la historia de una de ellas se volvió viral.

Y es que en plena época de Halloween las cosas no son para nada sencillas, ya que los niños tienen cientos de ideas con respecto a aquello de lo que se quieren disfrazar y ponen a estas mamás a correr en busca de todo lo necesario para cumplir con sus sueños. A su vez, es normal que los pequeños vayan portando esto a los colegios, ya que allí celebran esta fecha especial.

La historia de esta mujer inició cuando sus hijos le informaron que tenían que irse, a clase, disfrazados, por lo cual ella se esmeró en hacerles la mejor personificación de Chuky y Tiffany, dado que quería que se lucieran ante todos, tanto con sus compañeros como con sus profesores.

Sin embargo, al dejarlos en el colegio, la pequeña le dijo a su madre que no le gustaba el atuendo de uno de sus compañeros, quien iba como una gota de agua, esto le causó mucha risa, sin llegarse a imaginar todo lo que iba a pasar después.

En medio de risas, pues no podía contener las carcajadas, esta mujer subió un video a redes sociales para relatar por qué se considera la 'Madre del año' y explicar cómo tuvo una enorme confusión gracias a la cual sus hijos, quienes estaban felices por cómo se veían, pasaron una gran pena.

"Pobres de mis hijos", dijo esta mamá, quien compartió una captura de pantalla de un mensaje que ella escribió pidiendo ver una foto de todos los niños con sus atuendos para esta fecha. Tras esto, publicó la imagen que le mandaron, en la cual es posible detallar que la temática era 'Superhéroes del medio ambiente'.

Después mostró otro pantallazo en el que se le veía preguntando que si acaso no era de Halloween para luego continuar con las carcajadas: "ay no puede ser, solo a mí me sucede esto".

El video ya cuenta con más de 42 millones de reproducciones en TikTok, tan solo en el perfil de esa madre, y más de 45 mil comentarios de usuarios que o se sintieron identificados con lo que les pasó, pues mencionaron sus propias anécdotas, o que se ríen de esta situación, al punto de asegurar que este puede convertirse en el contenido del año.