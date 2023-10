Una madre recibió una llamada de su hijo mientras estaba en su velorio, no estaba muerto

Sucedió en Honduras, específicamente en la ciudad de La Entrada, en donde una madre, llena de tristeza, reconoció el cuerpo de su hijo y decidió darle una despedida junto a sus seres queridos, por lo que procedió a planear un funeral.

Al parecer, a ella le habrían dicho que el joven perdió la vida mientras intentaba llegar a Estados Unidos de manera ilegal, las autoridades lo encontraron con varias heridas de bala en su cuerpo y su mamá lo reconoció gracias a una quemadura en su brazo.

La familia gestionó lo necesario para recuperar los restos y aunque Vilma Fuentes, madre del fallecido, sospechaba de algunas características que mostraba el joven que estaba despidiendo, siguió adelante con todo el proceso y asimiló la dura pérdida que en ese momento enfrentaba.

Lo que ni ella, ni nadie esperaba, era que durante el velorio la mujer recibiera una extraña llamada telefónica que lo cambió todo en su vida. Y es que Osman Adonay Urbina Ayala, su hijo de 15 años, la contactó.

No fue un mensaje de texto, de voz o una fotografía, el joven la llamó a través de videollamada, lo que no dejó ninguna duda sobre su estado, estaba vivo y en definitiva él no era la persona fallecida por la que toda la familia lloraba en medio del luto.

Durante la conversación, Osman le aseguró a su progenitora que se encontraba bien: “estoy aquí, en la frontera. Estoy vivo, no estoy muerto”, le dijo, sin embargo, quedaba una gran incógnita y era a quien velaban en La Entrada.

Aunque no queda claro qué ocurrió y por qué se dio esta confusión, Fuentes confesó que después de la llamada se dio cuenta de que ese joven no era su hijo, pues él viajó usando aparatos dentales, más conocidos como brackets, pero quien estaba en el ataúd no los tenía.

A pesar de todo, la madre insistió a Telemundo en que los dos se parecían mucho físicamente, en el rostro, altura y otras características, no obstante, también había otros detalles que los hacían verse distintos, pero que ellos no habían notado.