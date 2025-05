Madre del difunto Miguel Ángel Díaz recibió inesperada visita de un familiar de Diomedes Díaz

Yolanda Rincón, madre de Miguel Ángel Díaz, vuelve a ser noticia en las plataformas digitales al parecer en su cuenta oficial de Instagram junto a Matu Castilla Díaz, sobrino de Diomedes Díaz. Desde que se murió su hijo, la mujer se ha encargado de hacer publicaciones mostrando cómo lleva el luto y de qué forma ha tratado de continuar con su rutina diaria.

Mira también: Así quedó la tumba de Miguel Ángel Díaz: Yolanda Rincón afirmó que faltan detalles

"Hoy con esta hermosa visita. En mi trabajo, le doy gracias a Dios por toda la familia Díaz, a mi familia y amigos por sus muestras de cariño y solidaridad para conmigo. Desde la partida de mi hijo no me han dejado sola, me visitan, me escriben, y nunca llegan con las manos vacías", escribió en la citada red social.

Junto al mensaje, publicó una galería con dos fotografías. En la primera de ellas aparecía junto al reconocido cantante de vallenato en lo que parece ser su espacio de trabajo y posteriormente, le tomó foto al detalle que tuvo el joven con ella: le llevó un pollo asado para compartir.

Publicidad

Mira también: Momento exacto en el que Rafael Santos se enteró que su hermano Miguel Ángel había fallecido

"Muy rico😋 el pollito de la 22, también le encantaba a Diomedes", recordó Rincón.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fortaleza a Yolanda y han felicitado a Matu por haberla sorprendido y estar al pendiente de ella como un segundo hijo: "Dios con usted siempre mandándole ángeles que la acompañen en este momento tan difícil ❤️", "Esa familia siempre ha sido BUENA… De parte del pueblo que quiso a Diomedes y su descendencia un abrazo también", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma.

Mira también: Elder Dayán recuerda la muerte de Miguel Ángel Díaz y se conmueve al narrar una graciosa anécdota

A pesar de que la mayoría de comentarios fueron hecho por los usuarios de Internet, hubo uno que llamó particularmente la atención. Se trata del que realizó Luis Ángel Díaz, hijo de 'El Cacique de la Junta', pues le escribió: "Yolaaa, te amo, Dios te bendiga", demostrando de esta forma que sostiene una relación muy estrecha con la madre de su hermano difunto.

Ya han pasado aproximadamente cuatro meses desde que Miguel Ángel partió y su presencia sigue siendo muy recordada por Rincón.