Momento exacto en el que Rafael Santos se enteró que su hermano Miguel Ángel había fallecido

El mundo del entretenimiento y los amantes del vallenato están de luto debido a la muerte de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz . El hecho se registró el pasado 18 de enero en horas de la noche y luego de que 'El Ángel del Cacique' hubiese luchado por su vida en la Clínica Méderi de Bogotá.

Recientemente, se han conocido las reacciones de sus familiares frente al hecho, de manera que han aprovechado para agradecerles a los fanáticos por los mensajes de solidaridad que les han enviado a través de las plataformas digitales. Sin embargo, se hizo viral un video que tiene como protagonista a Rafael Santos , uno de los hermanos de Miguel Ángel que más estuvo pendiente a su estado de salud y que hasta solicitó apoyo para encontrar en su momento un donante de riñón.

La conmovedora reacción de Rafael Santos al enterarse de la muerte de Miguel Ángel

Fue el mismo intérprete de temas como 'Amarte más no pude' y 'Mi muchacho' el que compartió el clip a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de un millón de seguidores. En la grabación se le observa en medio de un espectáculo dedicándole una canción a su familiar. Junto al post escribió: "anoche, cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi hermano Miguel Ángel, me encontraba trabajando".

Rafael Santos honró a Miguel Ángel con una canción. Foto: Instagram @rafaelsantosdiazoficial

Por su parte, la letra del tema musical en cuestión trae a colación no solo el nombre del hijo de Yolanda Rincón, sino también cómo cree toda la dinastía Díaz que será recibido en el cielo ahora que ha partido del plano terrenal: "Allá te recibe papá, mi viejo que tanto quiero. No te voy a olvidar mi hermano, a ti siempre te quiero (...) Un ángel mas en el cielo, ay dime Dios qué hago".

Es necesario mencionar que después de compartir este íntimo momento con sus seguidores, el artista compartió el cartel con la información necesaria sobre las honras fúnebres (velación, exequias y campo santo) para quienes desean acompañarlos a despedir a este importante integrante de la familia vallenatera.

