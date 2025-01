Honras fúnebres de Miguel Ángel Díaz: Comparten programación para despedir al hijo de Diomedes Díaz

A través de su cuenta oficial de Instagram, el reconocido cantante de vallenato Rafael Santos compartió detalles sobre las honras fúnebres de su hermano Miguel Ángel Díaz, quien falleció en horas de la noche del pasado 18 de enero en la Clínica Méderi de Bogotá luego de luchar varios meses por su vida, pues se encontraba recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"El artista Miguel Ángel Díaz Rincón descansa en la presencia del señor. Su señora madre Yolanda Rincón Sánchez, su esposa Carol Andrea Másmela Castañeda, sus hermanos Díaz y demás familiares", inicia diciendo el comunicado.

Posteriormente, agradecen a las personas que puedan acompañarlos a darle el último adiós a 'El Ángel del Cacique' y solicitan que los asistentes lleven prendas claras para rendirle homenaje.

Cuándo será el funeral de Miguel Ángel Díaz

De acuerdo con la información publicada, la velación empezará el lunes 20 de enero a las 9:00 a.m. hasta las 8:30 p.m. en la sala uno mayor Nuestra Señora VIP de la sede Candelaria Chicó que está ubicada en la calle 98 No. 18a-23 en Bogotá.

Por su parte, las exequias, se realizarán en la Parroquia de Cristo Rey el martes 21 de enero a la 1:30 p.m.; mientras que el campo santo será en el cementerio Los Olivos en el kilómetro 1.7 vía Bogotá.

"Se les quiere eternamente, Miguel Ángel Díaz, 'El Ángel del Cacique'", finaliza el escrito.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues muchos le han deseado fuerza a la familia para poder afrontar esta pérdida: "descansa en paz", "mi sentido pésame", "es momento de mantenerse unidos", son algunos de los mensajes que se destacan.