Madonna reapareció en redes sociales luego de haber estado en cuidados intensivos

A través de una publicación en Instagram con la cual reapareció en redes sociales, Madonna quiso darle un parte de tranquilidad a sus fanáticos con respecto a su estado de salud y cómo se siente en este momento, pues estuvo varios días en cuidados intensivos por causa de una infección bacteriana, aunque fue dada de alta hace aproximadamente un mes.

A pesar de que la cantante ya se encontraba recuperándose en casa, hasta ahorita decidió retomar el contacto con sus seguidores para comentarles un poco de lo que ha vivido durante este tiempo.

"Gracias por su energía positiva. Las oraciones y las palabras de sanación y aliento. He sentido su amor. Estoy en el camino para recuperarme y me siento increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida", fueron las primeras palabras de Madonna en su mensaje.

Cabe destacar que recientemente la artista fue vista en las calles de Nueva York, según registró la periodista Lauren Conlin, y su semblante llenó de esperanza a todos sus fanáticos, pues la vieron muy bien luego de la dura hospitalización a la que se tuvo que someter. Estas imágenes se hicieron virales en las redes sociales, pues muchos estaban a la espera de noticias ante tanto silencio frente a esta situación.

"Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. El segundo fue que no quiero decepcionar a nadie que haya comprado las boletas para mi tour", comentó la artista, quien a su vez anhela que no se pierda todo la labor realizada por las personas que trabajaron incansablemente para que su espectáculo pudiese llevarse a cabo.

Madonna quiso resaltar que no le gusta el hecho de quedarme mal a la gente y menos a quienes han estado a su lado durante los meses recientes, pues su hospitalización ocurrió en medio de los preparativos para sus conciertos.

"Ahora, mi foco está en mi salud y en ponerme mucho más fuerte y les aseguro que estaré de vuelta a pensar pueda. El plan actual es reagendar las fechas del tour en Norteamérica y en octubre empezar con Europa. No podría estar más agradecida por su atención y apoyo", finalizó la cantante.

Este emotivo mensaje tranquilizó a los millones de fanáticos de Madonna, quienes se sentían preocupados al no verla en sus redes sociales y que estaban a la espera de lo que sucedería con sus conciertos.