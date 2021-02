Luto en el vallenato: muere Jorge Oñate, el 'Jilguero de América' a los 71 años

Jorge Oñate , más conocido como 'El Jilguero de América ', falleció a los 71 años luego de que se encontrara en grave estado de salud tras someterse a una operación de urgencia en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, a donde llegaron decenas de fanáticos para hacer fila con el fin de donarle sangre, contribuyendo así con 'un granito de arena' en su recuperación.

La voz que le dio vida a éxitos que hoy en día son himnos en la memoria nacional, sumaba 40 días en hospitalización, dentro de los cuales dio positivo para COVID- 19.

El artista inicialmente fue atendido en la Clínica Cardiovascular de Valledupar, en donde el personal médico logró estabilizarlo, sin embargo, tuvo que ser trasladado hasta Medellín para que pudiera ser valorado por diferentes especialistas

Su estado de salud era delicado y así lo dio a conocer hace pocos días a Blu Radio , Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe.

"Su condición es crítica, necesita mucho apoyo de muchas áreas de especialidades, de patólogos, infectólogos y hepatólogos. Estamos definiendo qué es primero, segundo y tercero, porque cuando un organismo está afectado en múltiples partes, primero es importante atender lo vital", puntualizó Aguirre.

Su hijo, Jorge Antonio Oñate, había compartido un conmovedor video en el que decía que su padre se encontraba en estado grave y pidió oraciones por él:

“Paso por acá para pedirles una oración por mi padre, su estado es muy delicado y necesita que intercedamos por él ante Dios. Dios es el único que tiene el poder para darle la sanidad que él necesita. Con seguridad, mi padre está luchando y dando lo mejor de sí, pero les pido una oración por mi padre, Jorge Oñate”, dijo.

La voz de Jorge Oñate le dio vida a éxitos como 'El Cantor de Fonseca', 'No Comprendí tu Amor', 'No Voy a Patillal' y cientos de canciones que se convirtieron en un referente del vallenato.

A lo largo de su carrera el artista logró un total de 25 discos de oro, 7 discos de platino y 6 de doble platino.

Jorge Oñate: toda una vida dedicada al vallenato

Oñate fue uno de los más grandes talentos y leyenda viva del vallenato. Un artista que nació a mediados del siglo pasado en La Paz, población del departamento del Cesar, y que, desde muy niño, se dejó cautivar por la música, pero, para sorpresa de muchos, no por el vallenato, pues primero probó otros géneros.

"A los 7 años cogía una lata y con esta tocaba y cantaba rancheras, boleros y temas de artistas como Óscar Golden, Vicky y otros de la nueva ola de ese tiempo, que eran como el pop de la época. Yo cantaba igual a Joselito de España, con una voz muy linda, tenía su tono y sus falsetes exactos. Ahí empezó mi niñez y mi experiencia con la música en mi pueblo", comentó en su momento el artista.

Así, a los 7 años, Oñate empezó a cantar y explotar su talento que, como él mismo dice, no fue una habilidad heredada sino una bendición.

"Se dice que el abuelo mío, Juan Oñate, cantó, pero vals, no vallenato. Ninguno de los míos tocó acordeón ni cantó vallenato; esa es una bendición que me dio el Señor".

Su llegada al género ocurrió unos pocos años más adelante, casi a sus 10, cuando vino el auge de Los Corraleros de Majagual, y ahí le picó ese bichito de cantar vallenato. Vino Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa y todos los juglares, quienes cantaban, tocaban y componían.

"Cuando me fui a estudiar bachillerato en Bogotá, me encontré con gente que también tocaba acordeón y cantaba. Venían de Sucre, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Cesar y La Guajira. Los fines de semana cantábamos, no profesionalmente sino en las parranditas de colegio. Aparecí cantando en las fiestas de vacaciones con mis amigos y amiguitas, también en fiestas y paseos de familiares. Así empezó mi vida artística", relató el artista.