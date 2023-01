Luisa Fernanda W dedica emotivo mensaje a Legarda a un año de su muerte

Hoy hace un año cientos de fanáticos lloraban la lamentable muerte del cantante de música Urbana Legarda, quien falleció por cuenta de una bala perdida en un caso de fleteo en la ciudad de Medellín.

El fallecimiento del joven cantante causó revuelo en redes sociales no solo por la trágica forma en que se dio y el gran talento que perdió la industria musical, sino también al tratarse del que en ese entonces era la pareja sentimental de la reconocida y polémica youtuber Luisa Fernanda W.

Desde entonces la paisa no ha parado de ser blanco de fuertes críticas por parte de los cibernautas, quienes señalan que se habría aprovechado de la situación para “aumentar seguidores” e impulsar su nueva carrera como cantante, seguido de que pocos meses después se le vio involucrada sentimentalmente con el también cantante Pipe Bueno y, aunque ambos se encargaron de negar reiteradamente su amorío, poco después hicieron oficial su noviazgo, lo que le costó el repudió y rechazo de varios de sus seguidores.

Pese a esto, la instagramer no ha dejado de expresar sus sentimientos hacia el fallecido artista y, aunque ya no lo hace con la misma frecuencia de antes, esto por cuenta de los problemas que ha tenido con las hermanas y papá de su antigua pareja, no podía dejar pasar por desapercibido el día en que se conmemora el primer año de su partida.

Es por eso que con un emotivo mensaje, acompañado de un video donde recopila varias de sus canciones decidió rendirle un homenaje.

“Hoy quiero hacerle homenaje a tu vida, fuiste un ser humano maravilloso, cargado de amor, buena vibra, y mucho talento!! Le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna de conocerte como sólo yo lo sé ??(…)”, describe Luisa en parte del extenso mensaje.

Aunque muchos aplaudieron el mensaje de la paisa, otros por el contrario se despacharon una vez más con críticas en su contra, haciéndole saber que no creen sinceras sus palabras, aún más cuando da la casualidad que este mismo día su nueva pareja celebra su cumpleaños.

“Casi te creo” – “mejor no hubiera publicado nada” –“ Que descaro ??” – “Hay que tener muchas tetas para hacer esto y al rato foto con pipe... dura” – “Ah bueno a qué hora la dedicatoria de pipe?”, comentaron algunos usuarios en la publicación que, en menos de 3 horas completó más del millón de reproducciones y miles de comentarios.

Pero este no fue el único mensaje dedicado en este día a Legarda, sus hermanas, Daniela y María, también se manifestaron en sus redes sociales con publicaciones en su memoria.

