Los nuevos retos de Taylor Swift: aprender primeros auxilios y a hacer cócteles

A la cantante Taylor Swift no le vale con escribir e interpretar sus propias canciones, ella quiere convertirse en alguien capaz de manejarse en diferentes disciplinas, como los primeros auxilios o la coctelería.

"Me gustaría tomarme un poco de tiempo para aprender cosas nuevas. Tengo muchas metas a corto plazo. Quiero ser alguien capaz de hacer un buen cóctel. Me gustaría ser capaz de salvar a alguien que se está ahogando. Así que me gustaría aprender primeros auxilios y diferentes tipos de compresión del pecho. La gente te da pequeños consejos, pero es muy diferente a ir a clase y obtener un certificado de verdad", cuenta la cantante a la edición estadounidense de VOGUE.

Publicidad

Para Taylor esto no son simples propósitos que se pueden cumplir o no, pues cuando algo se le mete en la cabeza, se esfuerza al máximo hasta triunfar.

"Hago cosas como estas. Se me mete en la cabeza que no puedo tomarme un descanso y me amargo. Así que exprimo cada día durante un año hasta que me tomo un descanso. De alguna manera me siento mejor pensado que puedo hacerlo", confiesa la cantante.

Y este es el momento del esperado descanso, pues después de la intensa gira de '1989', su último disco, Taylor considera que se merece parar un poco y relajarse.

"Esta es la primera vez en 10 años que no sé nada. Simplemente he decidido que después del año pasado, con todas las cosas increíbles que han ocurrido... he decidido que voy a vivir la vida un poco sin presionarme a crear algo nuevo... Sinceramente, nunca me relajo, y estoy emocionada por ser capaz de relajarme por primera vez en 10 años...", aseguraba Taylor.

Publicidad

Sin embargo, a pesar de prometerse a sí misma relajarse, si llega la inspiración Taylor no duda de que volverá a meterse al estudio a trabajar en su nuevo disco.

"Siempre voy a estar escribiendo canciones. La cuestión es que, siendo como soy yo, en las próximas dos semanas se me pueden ocurrir tres cosas geniales que me lleven de vuelta al estudio, y que de repente empiece la grabación de mi próximo disco. Esa es otra opción", confiesa a la publicación.

Publicidad

Por: Bang Showbiz