Lorena Meritano fue víctima de robo en Bogotá: "No se puede ni salir a pasear el perro"

Lorena Meritano es una actriz respetada por los colombianos y recordada, principalmente, por su participación en Pasión de Gavilanes . Ahora, es noticia porque en el lunes 18 de diciembre denunció haber sido víctima de la inseguridad de Bogotá; aunque ella salió corriendo, a su compañero sí le robaron varias de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron, según denunció en su perfil de X (anteriormente Twitter) en la capital del país, en horas de la noche en el barrio Bosque Izquierdo de la UPZ La Macarena, en localidad de Santa Fe.

“Nos acaban de asaltar en Bogotá. Dos tipos salieron de la nada y nos dijeron: ‘no se me muevan’. Agarré a mi compañero y logré salir corriendo y gritando hacia un edificio lleno de gente, donde nadie salió, solo miraban desde la ventana. Dos hombres estaban sentados en la plaza y ninguno de los dos se inmutó", expresó ante sus más de 200 mil seguidores en aquella plataforma.

La actriz de 53 años agregó que a la persona que la acompañaba la despojaron de su reloj y las llaves de su casa. Además, al carro en el que los dos asaltantes se fueron le cambiaron las placas, lo que dificulta llevar el caso a las autoridades y que puedan tomar medidas pertinentes.

Varios usuarios reaccionaron a su publicación y expresaron su preocupación por la inseguridad en la capital pues también han sido víctimas de hechos de delincuencia; entre los mensajes se puede leer: "Lorena, los nervios son traicioneros, gracias a Dios estás bien", "Querida Lore, lo siento mucho. Qué rabia y qué impotencia. Abrazo", "Definitivamente esto está insostenible".

Agarraron a mi compañero y logré salir corriendo y gritando hacia un edificio lleno de gente donde nadie salió . Sólo miraban desde la ventana. Dos tipos sentados en la plaza y(sigue) — Lorena meritano (@LorenaMeritano) December 19, 2023

La denuncia de Meritano se suma a la que realizó la periodista Diva Jessurum el pasado 3 de diciembre; pues un carro con vidrios polarizados y sin luces la persiguió en Barranquilla durante un largo trayecto.

