¡Lo admitió! James Franco aceptó que se acostó con sus estudiantes de cine

¿A dónde quiere llegar con todo esto? Tras la polémica por su adicción al sexo, el actor estadounidense, James Franco admitió haber tenido relaciones sexuales con sus estudiantes de su escuela de cine.

Anteriormente, en el 2018, Franco apareció en ‘The Late Show’, negando cualquier rumor sobre sí mismo: “Las cosas que leí en Twitter no son precisas, pero aun así apoyo completamente a las personas que salen y pueden decir aquello que tanto tiempo no pudieron exponer”.

Sin embargo, esta vez, fue al contrario, el actor decidió hablar sobre el tema en una entrevista en el programa radial ‘The Jess Cagle Show’:

"Mira, voy a admitirlo, me acosté con esas estudiantes", dijo en su primera extensa entrevista después de los nuevos señalamientos. "Durante el tiempo que enseñé, me acosté con estudiantes y estuvo mal. Pero como dije antes, no es por eso que abrí la escuela", comentó el actor en el programa, transmitido en la plataforma radial 'SiriusXM'.

De acuerdo con los testimonios de las denunciantes, al parecer usaba su escuela de cine para cazar a mujeres que estuvieran ‘sexualmente disponibles’ e interesadas en seguir ‘subiendo de nivel’ entre las opciones para la pantalla grande de James.

En la entrevista con Cagle, el hombre negó haberse acostado con estudiantes en su clase llamada "Escenas de sexo", y dijo que se trataba de un "título provocativo", pero que no incluía una instrucción específica sobre escenas íntimas.

"No era un plan maestro de mi parte. Pero, sí, hubo algunos momentos en los cuales tuve algo consensual con una estudiante, y no debí hacerlo”, explicó.

Presionado sobre como él no comprendía el desequilibrio de poder entre una estrella de Hollywood y sus estudiantes de cine, James Franco argumentó que reemplazó su adicción al alcohol con adicción al sexo y a su propio estatus de celebridad.

"En aquella época no lo tenía claro, como he dicho. Entonces se reducía a algo como si esto es consensual, creo que está bien. Somos todos adultos", admitió.