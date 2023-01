Lina Tejeiro publica foto de su abdomen y la critican, ¿por qué?

Lina Tejeiro tiene un cuerpo de infarto y cada una de sus fotografías hace eco en las redes sociales por su derroche de sensualidad. Sin embargo, no faltan los detractores y esta vez la criticaron por su abdomen.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece luciendo un top y unos pantalones de sudadera, prendas que dejaron al descubierto su tonificado cuerpo… pero esto no le gustó mucho a uno de sus seguidores.

“Muy linda, pero no tienes el abdomen para eso”, comentó.

Su mensaje no pasó desapercibido ante los ojos de Lina, quien decidió responderle como mejor lo sabe hacer: "Sea modelo o no, no tengo que tener mi abdomen según tu perspectiva".

Por supuesto, cientos de seguidores se unieron para defenderla y le pidieron al hombre en cuestión que dejara de criticar y pedirle a personas que no conoce cómo deberían lucir.

