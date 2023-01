¿No llevaba ropa interior? Lina Tejeiro causa polémica con su vestido en Las Vegas

Lina Tejeiro estuvo presente en una importante ceremonia de los Latin Grammy y, a través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores el vestido que usó en esta noche, el cual tenía una gran abertura en una de sus piernas, lo que hacía parecer que no llevaba ropa interior.

Por supuesto, para todos los usuarios este detalle no pasó desapercibido y los comentarios al respecto no se hicieron esperar, pues le recalcaron que no tenía ropa interior debajo.

Finalmente, la actriz no dejó a los internautas con la duda, ya que acudió a sus historias de Instagram para subirse un poco el vestido y mostrarles que sí tenía puestos unos delgados pantys negros.

"Veo que son muchas y muchos los intrigados por mi ropa interior", dijo la modelo en el video.

.