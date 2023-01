Liam Hemsworth se sincera y confiesa qué es lo más difícil de convertirse en vegano

El actor Liam Hemsworth no lo dudó ni un segundo a la hora de iniciar un régimen alimenticio libre de cualquier producto de origen un animal, tanto por razones de salud como éticas. Sin embargo, aunque reconoce no extrañar la carne, el intérprete sigue sintiendo la imperiosa necesidad de comer queso.

"Desde que comencé la dieta, no tengo ningún antojo de carne. Creo que cuanta menos carne comas, menos vas a pensar en ella. Lo que sí me gustaría poder comer es algo de queso. Lo echo de menos", reveló el cuñado de Elsa Pataky a la revista Men's Fitness.

No obstante, el intérprete admite que en sus primeras semanas como vegano no pudo resistirse a saltarse sus principios para disfrutar de una suculenta porción de pizza tras una noche de cervezas con sus amigos en Nueva York.

"Una de las cosas que me encantaba hacer cuando iba a Nueva York era comer pizza en cualquier puesto del centro de la ciudad. Pero la última vez que pude hacerlo, fue hace unos cuatro meses. Solo llevaba un par de semanas con la dieta vegana y estaba tomándome unas cervezas con los amigos. Como en Manhattan te encuentras establecimientos de pizza en todos lados, no pude evitar la tentación y me dije: 'Dios, necesito algo de pizza ahora mismo'", manifestó.

Durante el reciente rodaje de la secuela de 'Independence Day' en la que asumirá el papel protagonista, Liam Hemsworth se vio obligado a llevar su pasión por la cocina hasta nuevos límites, ya que en Nuevo México no fue capaz de encontrar restaurantes especializados únicamente en comida vegana.

"Siempre me ha gustado cocinar, así que no tuve ningún problema en hacerme la comida todos los días cuando estábamos rodando en Nuevo México. Es muy difícil encontrar restaurantes veganos en la zona, así que tuve que recordar algunos trucos de mis tiempos en el instituto, cuando no me importaba ponerme con los fogones siempre que tenía que hacerlo", indicó.

