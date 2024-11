Laura Pausini sufrió terrible caída del escenario en vivo: mira el angustiante momento

Laura Pausini tiene una larga trayectoria en la industria musical y debido a esto posee un gran número de personas pendientes de su vida, de cada detalle de sus conciertos y, a su vez, de sus presentaciones alrededor del mundo.

En redes sociales suma casi cinco millones de internautas que siguen su carrera y precisamente ahora se ha convertido en noticia tras protagonizar un duro video, ya que tuvo un accidente en su más reciente concierto en Milán, Italia.

Caída de Laura Pausini en concierto

En el video se pueden ver varios ángulos de lo sucedido, el primero de ellos la muestra de frente, interpretando con mucha pasión y levantándose un poco su largo vestido para poder bajar las escaleras que hay en la tarima sin enredarse con la tela.

Parece que esto no fue muy útil, ya que la artista tropezó y sufrió un duro golpe, lo primero que se impactó fue su espalda y luego siguió deslizándose, su cuerpo se giró y se ve que uso su mano para detenerse y no herir su cara.

A pesar de todo, la intérprete siguió cantando y, al final, incrédula por lo sucedido se queda sentada un momento. Los bailarines llegan a auxiliarla, pero ella necesita unos segundos de quietud y por eso la rodean esperando a que esté lista.

Finalmente, Pausini se levantó del suelo y dio algunos pasos confirmando que se encontraba bien y que el momento fue solo aterrador, pero no tuvo una consecuencia seria en la salud de la cantante italiana de 50 años.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos esperan que a través de sus redes sociales confirme que no le sucedió nada o que se refiera al instante de su concierto, pues por el momento no se ha manifestado ni en su feed de Instagram, ni en historias.

De la misma forma, algunos se lo han tomado con humor, diciendo que a pesar de caerse “lo hizo con glamour”, asimismo, resaltan la labor de los bailarines, quienes siguieron la coreografía e intentaron no detener el show.