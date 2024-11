Video: A David Bisbal se le rompió el pantalón en la entrepierna en pleno concierto

El cantante español David Bisbal vivió un inesperado percance en medio de uno de sus conciertos recientes en Buenos Aires, Argentina, el pasado 21 de noviembre, en el marco de su gira 'Volaré Tour', pues tuvo un inconveniente con su vestuario.

Todo sucedió durante una enérgica presentación cuando le dio la bienvenida a Pablo Tamagnini, el líder de La K’onga, y a Emanero, para interpretar el tema 'Fama de Diabla'.

Mira también: Hermano de David Bisbal fue encontrado con vida tras una búsqueda en España

A David Bisbal se le rompió el pantalón en pleno show

El músico de 45 años se agachó para recibirlo en tarima cuando de manera sorpresiva, su pantalón de cuero de color vinotinto se rompió justo en la entrepierna. El momento, aunque embarazoso, fue tomado con humor por Bisbal, quien no dejó que el incidente lo afectara. La reacción de los asistentes fue inmediata, desatando carcajadas.

El percance se volvió rápidamente viral en redes sociales, en especial en TikTok, donde varios han comentado sobre el tema y han destacado la actitud del intérprete de 'Dígale' y 'A partir de hoy'.

No te pierdas: David Bisbal conmovió a sus seguidores al intentar que su padre con alzhéimer lo recordara

Publicidad

“¿Esto qué es? Me he hecho un Laura Pausini, pero… se me ha roto todo, macho”, fueron sus palabras, haciendo referencia al momento en que a la italiana tuvo un percance con su vestido en un show en Perú en 2014.

David Bisbal conmovió al intentar que su padre con alzhéimer lo recordara

Publicidad

A través de las plataformas digitales se ha vuelto tendencia un video en donde aparece el artista sentado a un lado de José Bisbal Carrillo, quien sufre de alzhéimer.

En las imágenes se nota cómo ambos intentan mantener la conversación mientras el ex deportista hace todo lo posible por recordar la identidad de su interlocutor.

“Me han contado entonces que fuiste boxeador, ¿no? Y de los buenos. Mi padre también se dedicaba a lo mismo, se llama José Bisbal Carrillo”, menciona el cantante mientras su progenitor le asegura que está hablando de él.