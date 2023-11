David Bisbal conmovió a sus seguidores al intentar que su padre con alzhéimer lo recordara

El reconocido cantante David Bisbal ha destacado a nivel internacional gracias al lanzamiento de grandes éxitos musicales como ‘Aquí estoy yo’, ‘Probablemente’, ‘A partir de hoy’, ‘Mi princesa’ y ‘Ave María’. Sin embargo, hace poco se viralizó una situación familiar que está enfrentando junto a su padre.

A través de las plataformas digitales se ha vuelto tendencia un video en donde aparece el artista sentado a un lado de José Bisbal Carrillo, quien sufre de alzhéimer. En las imágenes se nota cómo ambos intentan mantener la conversación mientras el ex deportista hace todo lo posible por recordar la identidad de su interlocutor.

“Me han contado entonces que fuiste boxeador, ¿no? Y de los buenos. Mi padre también se dedicaba a lo mismo, se llama José Bisbal Carrillo”, menciona el cantante mientras su progenitor le asegura que está hablando de él.

Ante la respuesta, David señala que la coincidencia se debe básicamente a que él es su hijo, solo que no puede reconocerlo porque los años han pasado y ello se ve reflejado en su aspecto físico, lo que genera un poco de confusión en el hombre.

“Es que eres mi padre y yo soy David, ¿es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, ya tengo barba blanca y todo. Fuiste boxeador de Granada”, agrega; no obstante, se ve corregido, pues le revelan que en realidad tuvo esta función en Almería.

Por último, al cantante dice que, aunque sabe que no lo recuerdan debido a la enfermedad que enfrentan todos ellos como familia, resalta que para él es mucho más importante tener la posibilidad de estar cerca y acompañarlo en esta etapa.

“Yo sí me acuerdo de ti y eso es lo fundamental. Estás muy guapo Pepe y te quiero mucho”, dice justo antes de cantar un pedazo de ‘Almería, tierra noble’.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues muchos se han tomado redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y Tik Tok para felicitar al español por la cercana relación que tiene con el hombre que le dio la vida, sobre todo, cuando debe enfrentar un diagnóstico médico que en este caso es el alzhéimer.