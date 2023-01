Lágrimas, gritos y portazos: así fue la pelea registrada de las Kardashian

Como ya es bien conocido por muchos, el clan más famoso de Hollywood tiene su propio reality llamada ‘Keeping up with the Kardashians’, que no es más que un programa en donde muestran su vida diaria y sus dramas personales.

En el estreno de la temporada número 15 no fue la excepción y se mostró una acalorada discusión entre Kim y Kourtney, todo por una sesión de fotos.

En los videos compartidos en las redes sociales se registra que las hermanas no logran concretar una hora para realizar las postales de las tarjetas de Navidad de 2017, lo que hace que ambas terminen insultándose.

De hecho, Kim termina asegurando que su hermana no sabe qué es tener un negocio y no tiene ni voz ni voto para decidir lo que va a pasar el día de la sesión, así que le pide que se vaya porque nadie la quiere en la postal debido a que “es la menos emocionante de ver”.

Aparentemente, su hermana Khloé entra de intermediara para resolver la situación y decide llamar a Kourt para hablar sobre lo sucedido, pero todo termina desencadenando una pelea aún más grande que incluye lágrimas y groserías.

“(Estoy llorando) porque mi familia no debería tratarme así… decidí criar a mis hijos y no lo entienden”, se le escucha decir a la mayor de las hermanas.

Finalmente, todas logran pactar realizar la sesión de fotos para Navidad, pero las cosas no terminan siendo tan cómodas para todos porque la tensión es evidente.

¿Será una pelea que acabe con su buena relación?

