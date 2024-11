La razón por la que Carolina Cruz no está trabajando en Día a Día, ¿volverá?

Carolina Cruz lleva seis años trabajando en Día a Día como una de las presentadoras principales del informativo, allí sus compañeros son Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez y Carlos Calero, con quienes ha compartido desde el 2018.

La mujer lleva muchos años haciendo parte de los medios colombianos y por eso tiene bastantes seguidores y personas atentas a sus actividades. Además, los fanáticos del informativo de las mañanas cuestionan por qué no ha aparecido.

Carolina Cruz sigue en Día a Día

Lo cierto es que la presentadora se está tomando unos días de vacaciones para irse de viaje con su grupo de amigas al que llama ‘Petit Comité’, todas se encuentran en Nueva York y parece que estarán un tiempo en ‘La Gran Manzana’.

El plan original del grupo conformado por Carolina Cruz, Jessica de la Peña, Andrea Serna y Yaneth Waldman era ver a Shakira, no obstante, después de tener los tiquetes y las boletas del evento compradas, la barranquillera cambió la fecha de su presentación.

A pesar de todo, se pusieron de acuerdo para no permitir que esto arruinara su tiempo juntas y parece que lo han aprovechado al máximo, además, en sus redes sociales mostraron que están recorriendo la ciudad y haciendo varios planes.

Por ahora no se sabe realmente ente cuántos días estará de vacaciones la mujer originaria de Tuluá, pero sus fanáticos pueden estar tranquilos, ya que volverán a verla junto a sus compañeros y a la variedad de invitados que entretienen a los televidentes.

Mientras tanto, en su perfil de Instagram, Cruz se ha mostrado muy agradecida por sus amigas: “todo el año esperando este momento, mi merecimiento, mi espacio, mi tiempo al lado de mis amigas vitamina, las que me recargan y me alivian las cargas. De esos viajes que nos tenemos que regalar siempre y digo tenemos, porque son esos no negociables que te dan vida y recargan el alma ❤️🙌🏼 ¡las amo amigas mías gracias!”.

Por otro lado, quien también ha estado ausente de Día a Día es Carlos Calero, sin embargo, su razón es muy diferente y es que él actualmente es el presentador de La Descarga y está concentrado en su trabajo en la producción musical.