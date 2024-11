Carolina Cruz dio detalles del difícil viaje que está haciendo con sus amigas: Shakira les quedó mal

Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país y para nadie es un secreto que tiene un gran número de seguidores pendientes de su vida y varios detalles, como que actualmente está de viaje con sus amigas.

Las cuatro mujeres se mostraron disfrutando de las frías calles de la ‘Gran Manzana’ y al parecer están pasando sus mejores días. Los comentarios no se han hecho esperar y muchos siguen atentos al contenido que vayan a publicar durante el reencuentro.

Vale la pena mencionar que la mujer tiene un grupo al que pertenecen otras celebridades colombianas llamado el “petit comité”, son varias presentadoras que cautivan al público y por quienes muchos sienten cariño.

Se trata de Andrea Serna, Jessica de la Peña y Yaneth Waldman, quienes se encuentran en Nueva York acompañando a Cruz. Así lo han mostrado en sus redes sociales, en donde han compartido varias instantáneas juntas.

Carolina Cruz habló del concierto de Shakira

Por medio de una historia de Instagram, la originaria de Tuluá explicó que tuvieron que enfrentar muchas cosas para concretar el encuentro en la Gran Manzana. Cada año intentan hacer un viaje juntas y en el 2023 no habían podido, por eso este es tan especial.

El año pasado querían ir a Perú, no obstante, la presentadora contó que no pudieron hacerlo por temas de trabajo, agendas, compromisos y cómo no, también sus hijos. A raíz de esto decidieron darle prioridad en esta oportunidad.

Cuando publicaron la noticia del concierto de Shakira todas aseguraron que era la oportunidad perfecta y por eso Cruz propuso que eligieran una ciudad y viajaran para escuchar a la barranquillera en Estados Unidos.

“Organizar las agendas de todas no es tan sencillo por el tema laboral y el de los hijos”, manifestó y dijo que Shakira les quedó mal, ya que con tiquetes comprados y las boletas listas aplazó la fecha. A pesar de todo, no pudieron aplazar el viaje.

Ahora están disfrutando de sus días juntas, han presumido su visita a varios lugares idílicos y en los que pueden disfrutar de esta época del año y del gran reencuentro. De hecho, la presentadora escribió que esta semana será una de las mejores del 2024.