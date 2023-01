La madre de Ariel Winter no aprueba su operación de reducción de pecho

A Crystal Workman, la madre de la Ariel Winter (18), no le ha gustado nada la operación de reducción de pecho, a la que se sometió la actriz en junio del año pasado, por considerarla demasiado joven.

"No creo que nadie a su edad deba reducirse el pecho. Me sorprendió que lo hiciese siendo tan joven y que los médicos lo permitiesen", opina Crystal en una entrevista en Inside Edition.

Ariel redujo su talla de una 32F a una 34D [de 85F a 90D] y mostró sus cicatrices en la alfombra roja de los SAG Awards celebrados en febrero, un gesto que a su madre tampoco le gustó.

"Lo siento, pero creo que fue inapropiado. No debería avergonzarse de sus cicatrices nunca, pero tampoco debería alardear de ellas", explicaba Crystal.

Ariel consiguió que su hermana fuese su tutora en vez de su madre en mayo de 2014, después de denunciarla por abusar física y mentalmente de ella durante su infancia. La joven actriz acusó a su madre de no haberla dado el apoyo y el cariño necesarios y de haberla empujado a entrar en la industria del cine y la televisión sin preguntar si quiera qué es lo que ella quería.

"No crecí en una familia que me apoyase y me quisiese. Lo pasé muy mal. No significa que ahora no me guste lo que hago [actuar] y que no sea mi pasión. Me encanta. Pero creo que a los cuatro años nadie sabe qué quiere hacer. Y no sé si hubiese elegido la actuación si hubiese tenido la posibilidad de elegir", contaba Ariel en marzo en el programa 'Good Morning America'.

Sin embargo, Crystal, que lleva sin hablarse con su hija tres años y medio, cree que toda la batalla legal es un intento de Ariel de conseguir más protagonismo, y asegura que fue ella la que le pidió entrar en la industria.

"Yo no he empezado esta batalla. No la he visto en tres años y medio. Creo que Ariel se está inventando historias para dar un empujón a su carrera a expensas de mí, que como madre me siento maltratada. Ella era la que me suplicaba: 'Quiero estar en televisión'. Nunca fue empujada a entrar en la industria. Ariel ha querido entrar en la industria desde que tenía cinco años", asegura Crystal.

Por: Bang Showbiz