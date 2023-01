La hermosa foto de Adele que prendió las alarmas de sus seguidores

Adele saltó a la fama en el 2011 tras el éxito rotundo de la canción ‘Someone like you’, que hablaba sobre la historia de un desamor. Fue tanto el acierto del sencillo, que logró para el 2012 en los Premios Grammy un galardón como Mejor actuación vocal pop. ¡Todo un hit mundial!

Posteriormente, para el año 2015, se presentó su álbum ‘25’, el cual contenía canciones como ‘Hello’, ‘When we were young’, Send my love’, entre muchas otras; disco que también logró posicionarse en las mejores listas de la industria de la música.

Más allá de su talento como artista, mucho se comentaba sobre su aspecto físico, pues se opinaba que tenía unos ‘kilitos de más’, pero que aún así era una cantante bastante hermosa.

Parece ser que esos kilitos se fueron y hoy está más despampanante que nunca. Hace pocas horas, a través de su cuenta de Instagram publicó una foto celebrando su cumpleaños número 32, ¡y dejó boquiabiertos a sus fans con su belleza!

Luciendo un vestido negro corto, con su cabello liso y brillando de felicidad, Adele aprovechó además para dar un mensaje al personal médico que actualmente se encuentra atendiendo la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19.

Sea como sea, con kilitos de más, o no, esta artista siempre sorprenderá a sus fans con su derroche de creatividad y sobre todo, talento.

“¡Quisiera agradecer a todos nuestros socorristas y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Ellos son realmente nuestros ángeles”, aseguró la británica.

