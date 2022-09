La enfermedad que obligó a Matt Smith de 'La Casa del Dragón’ a abandonar su sueño de ser futbolista

Matt Smith es un reconocido actor que ha participado en series como ‘The Crown’, donde le dio vida a Felipe de Edimburgo, el esposo de la Reina Isabel II , y Daemon Targaryen de ‘House Of The Dragon’ de HBO Max.

A pesar de los multiples reconocimientos que ha recibido en su carrera artística, el británico de 39 años nunca soñó con ser actor; quería ser futbolista profesional, pero una condición médica truncó sus sueños.

En una entrevista que dio en el año 2018 ante Desert Island Discs, un programa radial de la BBC, el nominado al Emmy confesó que su verdadera pasión desde la infancia era en fútbol, a pesar de siempre haberse destacado en el colegio como uno de los mejores alumnos en las clases de teatro e interpretación.

Era una gran promesa del deporte, pues entre los 11 y 15 años jugó para equipos ingleses como Northampton Town, Nottingham Forest y Leicester City, sin embargo, empezó a sentir un fuerte dolor en la espalda que se agudizaba con los entrenamientos y después de varios exámenes médicos se descubrió que sufría de espondilosis cervical, una degeneración en la columna.

“Mi quinto lumbar se estaba volviendo delgado, era una molestia. Si seguía jugando se hubiera vuelto mucho más delgado y para cuando llegue a los 20, me hubieran tenido que poner una placa de metal”, confesó ante la BBC.

Esto obligó a Matt a abandonar su carrera que iba en ascenso, pues incluso le habían ofrecido un contrato para ser parte de la selección sub-16 de Inglaterra.

“Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. Para ser honesto, estaba tan seguro de que jugar al fútbol era lo que iba a hacer que fue muy difícil para mí decirle a la gente que me habían diagnosticado esta enfermedad. Mi ego decía: ‘Yo soy eso, soy un futbolista’. Y ya saben cómo es: en la escuela era el jugador de fútbol para todos y de repente, nada”, lamentó Smith en dicha entrevista.

Entre 2010 y 2013, Smiths fue protagonista principal de la serie británica 'Doctor Who', uno de los programas más vistos de Reino Unido y que lo catapultó a la fama mundial.