Kylie Jenner deja de rellenarse los labios y sorprende con su nueva apariencia

Kylie Jenner siempre ha comentado que se ha sentido muy insegura con el grosor de sus labios, por lo que antes de cumplir los 18 años empezó a inyectárselos para aumentar su tamaño y verse como la mayoría de su familia.

Fue hasta 2015 cuando aceptó que había modificado esa parte de su cuerpo en el programa ‘Keeping Up With The Kardashians’ y, de hecho, convirtió sus labios en la inspiración para crear una línea de maquillaje.

Sin embargo, parece que la llegada de su hija Stormi a su vida ha cambiado muchas cosas en su manera de pensar. Según comentó ella misma en Instagram tras un comentario de una usuaria, ha dejado de rellenarse sus labios.

Muchos consideran que así se ve mucho más natural y que esto hace que se vea más acorde a su edad y no tenga necesidad de convertirse en algo que no es.

¿Te parece que se ve mejor así?

