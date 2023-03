Kobe Bryant: Teatro chino de Hollywood rindió homenaje al cinco veces campeón de la NBA

El Teatro Chino de Hollywood (TCL Chinese Theatre) celebró un tributo póstumo a Kobe Bryant , cuyas huellas de pies y manos quedaron inmortalizadas en el suelo en cemento de este emblemático cine.

Vanessa Bryant, viuda del legendario jugador de baloncesto de Los Angeles Lakers, acudió al evento junto a sus hijas Bianka, Capri y Natalia, quien tomó la palabra en un discurso de homenaje a su padre.

"Aunque la mayoría de la gente le conoció como jugador de baloncesto o como contador de historias, yo le pude conocer y querer como mi padre. Y dejadme deciros que es el MVP de los 'padres de hijas' como poco", señaló Natalia Bryant.

Cinco veces campeón de la NBA con los Lakers, Bryant falleció en un accidente de helicóptero en enero de 2020 en el que murieron otras ocho personas, incluida su hija Gigi.

Cuarto máximo anotador histórico de la NBA con 33.643 puntos y un mito eterno para unos Lakers que no olvidan su feroz e incansable espíritu competitivo, Bryant también triunfó fuera de las canchas como, por ejemplo, con el Óscar al mejor cortometraje de animación que ganó por 'Dear Basketball' producida en el año 2017.

Sobre Kobe Bryant

Hijo del también exjugador de baloncesto Joe Bryant, es considerado como uno de los mejores en el baloncesto de todos los tiempos. Ganó cinco campeonatos de la NBA con los Lakers y dos medallas de oro olímpicas con la selección estadounidense, fue dieciocho veces All-Star, quince veces All-NBA, once de ellas en el primer quinteto, doce veces miembro de los mejores quintetos defensivos, MVP de la Temporada en 2008, MVP de las Finales en 2009 y 2010 y máximo anotador de la liga en 2006 y 2007. En 2020 fue incluido de manera póstuma en el Salón de la Fama del Baloncesto.

En 2009, Bryant fue objeto del documental 'Kobe Doin' Work', dirigido y producido por Spike Lee, en el que se narra la temporada 2007- 2008 en la carrera de Bryant.

Tras el éxito de 'The Last Dance' sobre la figura de Michael Jordan, se anunció que Kobe Bryant tendría su propio documental homenaje. El 5 de julio de 2020, la productora ClutchPoints lanzará un documental de 8 episodios, sobre la figura de Kobe Bryant, centrado en el campeonato conseguido en la temporada 2009- 2010. El documental llamado 'The Final Ring: Kobe & The Lakers’ 2010 Title', estuvo disponible on-line en los canales de Instagram, Facebook, y YouTube. EFE