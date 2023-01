Esposa de Kobe Bryant demanda por homicidio culposo a la empresa del helicóptero

Al conocerse las violaciones a las reglas de cruzar espacio aéreo con poca visibilidad sin contar con el permiso requerido, la viuda del basquetbolista Kobe Bryant , a casi un mes de la muerte del jugador, decidió tomar acciones legales por el accidente ocurrido.

En el momento en el que Vanessa Bryant daba un emotivo discurso en el homenaje a su esposo y su hija , sus abogados presentaron ante el tribunal de Los Ángeles una demanda por homicidio culposo contra ‘Island Express Helicopters’ y ‘Island Express Holding Corp’, empresas del helicóptero en el que sucedió el trágico accidente.

Este es un documento de 72 páginas, en las cuales argumentó el porqué ‘Island Express, los agentes y sus empleados, en donde también contempla a George Zobayan (piloto que también murió en este accidente), son culpables del suceso.

En el documento, se acusa al piloto de no monitorear y evaluar de manera adecuada el clima antes del despegue, el no tener los datos necesarios frente a las condiciones climáticas, y el permitir el abordaje cuando se conocía de las condiciones nubladas. Además, cuando ya estaban en el vuelo, no tener un debido control del helicóptero, no evitar adecuadamente los obstáculos naturales de la ruta ni mantener una distancia prudente y no operar de forma segura el helicóptero, entre otras razones.

Cabe resaltar que oficiales de la Administración Federal de Aviación aseguraron que el piloto George Zobayan fue amonestado por no planificar este viaje, a lo que, según el reporte, Zobayan decidió admitir su error, asumir su responsabilidad y ponerse a disposición para cumplir la medida que fuera necesaria.

