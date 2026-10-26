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En que estado de salud se encuentra Kbeto Zuleta

El artista fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en unidad de cuidados intensivos a la espera de un traslado solicitado por su familia, quienes buscan llevarlo a Medellín o a Bogotá.

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Kbeto Zuleta se encuentra en grave pronóstico reservado en clínica de Bosconia, César

El artista fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en unidad de cuidados intensivos a la espera de un traslado solicitado por su familia, quienes buscan llevarlo a Medellín o a Bogotá.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta
Accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta
Foto: Instagram @kbetozuleta / @ponchozuletadiaz