Kbeto Zuleta se encuentra en grave pronóstico reservado en clínica de Bosconia, César

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El hijo del legendario Poncho Zuleta se encontraba en un concierto en Sincelejo, Sucre, donde compartió tarima con Elder Dayán el jurado de 'Yo Me Llamo'. Elder le dedicó una estrofa a Kbeto en agradecimiento por su amistad. "A Dios le pido compadre, que me le dé larga vida... y a todita su familia y a su hermano (...)"
El cantante fue intervenido quirurgicamente en la clínica Sinais Vitais de la ciudad de Bosconia, César. Permanece en la unidad de cuidados intensivos del lugar. Pese a que su estado es delicado, su familia intenta buscar el traslado a una clínica de mayor nivel en la ciudad de Medellín o en Bogotá.
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Según Blu Radio, hace pocos minutos se confirmó que Poncho Zuleta, el padre de Kbeto, aterrizó en la ciudad de Barranquilla y viajará a Bosconia para estar al tanto de la situación de salud de su hijo y el equipo de trabajo. Mientras tanto, las autoridades permanecen indagando las posibles causas del accidente ocurrido en horas de la madrugada de este lunes 26 de octubre.