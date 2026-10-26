Kbeto Zuleta se encuentra en grave pronóstico reservado en clínica de Bosconia, César

El hijo del legendario Poncho Zuleta se encontraba en un concierto en Sincelejo, Sucre, donde compartió tarima con Elder Dayán el jurado de 'Yo Me Llamo'. Elder le dedicó una estrofa a Kbeto en agradecimiento por su amistad. "A Dios le pido compadre, que me le dé larga vida... y a todita su familia y a su hermano (...)"

El cantante fue intervenido quirurgicamente en la clínica Sinais Vitais de la ciudad de Bosconia, César. Permanece en la unidad de cuidados intensivos del lugar. Pese a que su estado es delicado, su familia intenta buscar el traslado a una clínica de mayor nivel en la ciudad de Medellín o en Bogotá.



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Según Blu Radio, hace pocos minutos se confirmó que Poncho Zuleta, el padre de Kbeto, aterrizó en la ciudad de Barranquilla y viajará a Bosconia para estar al tanto de la situación de salud de su hijo y el equipo de trabajo. Mientras tanto, las autoridades permanecen indagando las posibles causas del accidente ocurrido en horas de la madrugada de este lunes 26 de octubre.