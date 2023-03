Katy Perry hizo una importante promesa con su pareja y prometido Orlando Bloom

Katy Perry es una de las grandes estrellas de Hollywood, que ha logrado mantener su carrera musical en la cima después de tantos años. Su vida amorosa también está bastante bien, y así lo ha hecho saber desde que comenzó su relación con Orlando Bloom con quien tiene una hija de dos años.

En una entrevista concedida para la revista People el 27 de marzo comentó cómo se ha mantenido alejada de las bebidas embriagantes, tanto así, que llegó a pensar en romper el pacto con su pareja, que consta de estar por tres meses sin consumir nada que contenga alcohol.

"He estado sobria durante cinco semanas, he estado haciendo una promesa con mi pareja y quiero renunciar por él": expresó Katty mientras se reía. La artista que hace parte del jurado para el reality America Idol tuvo que enfrentar un momento de tentación.

Todo ocurrió, cuando se encontraba en un evento de coctelería en New York con Lionel Richie, Luke Bryan y Ryan Seacrest, que hacen parte también del programa, con ellos estaba celebrando que harán parte de la edición número 21 de uno de los concursos más queridos por los estadounidenses.

Al momento de brindar con sus colegas tuvo que decir que no, afirmando que estaba muy juiciosa en cumplirle a Bloom: "No puedo ceder, hice una promesa… Tres meses", momento que fue divertido y también curioso ya que en el establecimiento se encontraba la bebida que ella lanzó en 2022 llamada De Soi, que está hecho sin alcohol.

Está no sería la primera vez que la intérprete de 'The One That Got Away' intenta dejar las bebidas alcohólicas, dado que en el 2012 por su divorcio con Russell Brand estuvo tres meses en rehabilitación. Eso la llevó a crear su propia línea de aperitivos que no contenien alcohol junto a su prometido Orlando Bloom.

"Tengo 37 años, así que no puedo beber como cuando tenía 20 años... Entre semana tomar un par, me saca del juego de la presencia durante uno o dos días, así que me gusta tener un poco de autocontrol y luego tener cenas con amigos y demás los fines de semana".

La historia de amor entre Katy Perry y Orlando Bloom empezó en 2016 tras haberse cruzando en la entrega de los premios Globos de Oro, sin embargo, se separaron durante casi un año en 2017, momento en que la cantante cayo en depresión. Luego, en 2018 la pareja decidió darse una nueva oportunidad y tienen ahora a su pequeña hija Daisy.