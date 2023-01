Kanye West intentó evitar la boda de Kim Kardashian con Kris Humphries

El rapero Kanye West no se compró su propio teléfono móvil hasta 2011, cuando descubrió que su ahora mujer, la estrella televisiva Kim Kardashian, estaba a punto de casarse con el jugador de baloncesto Kris Humphries.

"Me compré un móvil porque alguien decidió que quería casarse con Kris Humphries. Un día estaba aburrido sin hacer nada, me dio por mirar en internet y ahí estaba Kim Kardashian acompañada de una persona extremadamente alta, y pensé: 'Tengo que prevenirla'. Así que empecé a mandarle fotos de algunos jugadores de baloncesto que antes solían ser lo más, pero que ahora se ponen unos pantalones que les llegan hasta los sobacos. Le decía: 'Este es tu futuro'", confesó Kanye en el programa 'Kocktails With Khloe'.

Publicidad

Aunque la estrategia de Kanye para intentar romper el compromiso de Kim no funcionó, finalmente su matrimonio con el jugador de baloncesto -con quien se casó en 2011- duró solo 72 días. Un año después Kim y Kanye comenzaron su relación sentimental, y en 2013 nació su primera hija, North West.

En la misma entrevista, la mujer de Kanye también reveló que la culpable de que se retrasara la fecha de lanzamiento del último disco de Kanye, 'The Life of Pablo', fue su hija North.

"Tenía todas las canciones guardadas en su iPhone antes de empezar siquiera a trabajar en el disco y North tiró el teléfono por el retrete. No fueron capaces de recuperar los archivos. Lo enviamos a cuatro sitios distintos, pero nada. Pero él no se enfadó. Yo hubiese gritado o llorado en su lugar", aseguró Kim.

Por: Bang Showbiz