Kanye West, furioso con Kylie Jenner por firmar con Puma

Una foto publicada por Yeezus. (@privatekanye) el 22 de Feb de 2014 a la(s) 2:43 PST



El rapero Kanye West se sintió traicionado por su cuñada Kylie Jenner -hermanastra de su mujer Kim Kardashian- al enterarse de que la joven había aceptado trabajar con Puma sin consultárselo antes, a pesar de que la marca deportiva es la rival directa de Adidas, con la que el intérprete comercializa su colección Yeezy Boost y de la que Kylie ha sido imagen en el pasado.

Las cámaras del programa 'Keeping Up with the Kardashians' captaron la mala reacción de Kanye tras descubrir la noticia durante el reciente viaje del clan Kardashian-Jenner a Cuba.

"Es como si yo comenzara a emitir mi propio programa los domingos por la noche [día en el que se emite el reality de los Kardashian] y no os lo contara, habiendo salido antes en unos cuantos episodios del vuestro. Es como si alguien me ofreciera un contrato y yo lo aceptara sin consultarlo con vosotras, y encima invitara a todos mis amigos a aparecer en el programa", aseguró.

Khloé Kardashian, otra de las cuñadas de Kanye, quiso posicionarse de lado del rapero, asegurando que su madre Kris -mánager de Kylie- y su hermana pequeña deberían haber hablado con él antes de aceptar la oferta de Puma.

"No estoy de acuerdo con ir en contra de la familia. Mamá o Kylie, o las dos, deberían haberlo consultado primero con Kanye", opinó Khloé.

Una foto publicada por Yeezus. (@privatekanye) el 24 de May de 2014 a la(s) 9:47 PDT

En medio de la tensa situación se encontraba la propia Kim Kardashian, quien reconoció que su marido le había dado una gran oportunidad su hermana pequeña ofreciéndole uno de sus primeros trabajos publicitarios.

"Kanye le dio la oportunidad a Kylie de desfilar en sus dos primeros desfiles. La veía como una parte de su marca", explicó Kim en defensa de su esposo.

A su regreso a Los Ángeles tras su periplo por Cuba, la estrella televisiva quiso enfrentarse cara a cara con su madre para reprocharle que hubiera dado prioridad a los negocios en vez de a la armonía familiar.

"A veces se trata de negocios", se defendió Kris Jenner.

"A veces, cuando está la familia involucrada, no se trata de pensar solo en los negocios", le respondió Kim.

Cuando el pasado febrero comenzaron a circular rumores de que Kylie podría convertirse en imagen de Puma, Kanye no dudó en echar mano de su cuenta de Twitter para desmentirlos, asegurando que su cuñada jamás se pasaría a la competencia.

"1000% no habrá un Kylie Puma. ¡Es de mi familia! ¡1000% Kylie forma parte del equipo Yeezy!".

Por: Bang Showbiz