Justin Bieber no olvida a Selena Gomez y esta es la prueba

El compromiso entre Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin sorprendió al mundo del entretenimiento debido al apresurado paso que tomó la pareja, ya que solo han sido novios por cerca de un mes.

Además, muchos seguidores del cantante quedaron con el corazón roto porque tenían la esperanza de que el canadiense volviera a reunirse con Selena Gomez para darse una tercera oportunidad en el amor.

Sin embargo, las cosas no sucedieron así y ahora Justin está listo para hacer su vida de la mano de una nueva persona… Aunque esto no signifique que haya borrado por completo a su ex de su vida.

Resulta que hace algunos años el intérprete de ‘Sorry’ decidió tatuarse la cara de la ex estrella Disney cerca de la muñeca y lo que resulta más sorprendente es que, pese a que ya no están juntos, él no se lo ha tapado o borrado.

Dicho tatuaje es tema de conversación en las redes sociales y, probablemente, muchos no aceptarían que su actual pareja tuviera un recuerdo de este tipo sobre su ex.

Justin bieber se podrá casar pero todas las noches dormirá con el tatuaje de Selena en su brazo. — María Fernanda (@Mafe_arana23) July 10, 2018

y ahora me pregunto que hará Justin Bieber con el tatuaje de Selena Gómez😱💔 — jazmine (@hdz_jazminhdza) July 10, 2018

