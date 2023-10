Juan Pablo Hernández expresa por qué se siente afortunado de ser parte del Gol Caracol

Juan Pablo Hernández es uno de los periodistas del Gol Caracol que han estado acompañando a la Selección Colombia durante estas primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas que determinarán cuales son los equipos que irán a la Copa del Mundo en 2026, en la cual los hinchas cafeteros tienen el sueño de ver nuevamente a la tricolor en el evento más importante del fútbol.

Esto ha hecho que este periodista se haya acercado a los televidentes que no se pierden nada por Caracol Televisión y que han destacado su labor al llevarles toda la información, la objetividad y los datos, no obstante, no todos tienen la oportunidad de conocer más sobre su personalidad, lo que pasa detrás de cámaras o antes de estar en vivo.

En su paso por Barranquilla, en la cual la Selección Colombia ya ha disputado dos partidos como local, quisimos preguntarle a Juan Pablo Hernández por cómo se siente al cubrir a la tricolor y acercar al equipo nacional a millones de hogares que se conectan para no perderse ningún detalle rumbo al Mundial de México/Estados Unidos/Canadá 2026.

"Yo creo que somos unos afortunados al poder hacer lo que nos gusta, estar al frente de la Selección Colombia: un producto que une, en el que todos los colombianos estamos tirando para el mismo lado", es lo primero que responde Juan Pablo Hernández al describir cómo se siente al ser parte de este cubrimiento periodístico del Gol Caracol.

Esto es algo a destacar por parte del periodista deportivo, dado que es una muestra de que entrega alma y corazón en cada una de sus notas y de su función en las transmisiones de los partidos de la tricolor, además de que se siente agradecido por desempeñarse a diario en una labor que siempre fue un sueño para él.

Asimismo, Juan Pablo Hernández hace énfasis en que el poder integrar el Gol Caracol y ser un testigo directo de todos los detalles de las eliminatorias sudamericanas le permite: "gozar de ver a nuestro equipo, sentir a nuestra patria representándonos y que por ello nos estén pagando, yo pienso que somos muy pocos los que nos podemos dar ese gusto".

Para esto, es importante recordar que a pesar de que hace parte de los eufóricos hinchas y apasionados por la Selección Colombia, este periodista no deja de lado su objetividad y profesionalismo, pues nos había comentado que su cábala para salir en vivo es estar muy bien informado, dado que para él es primordial cumplir con su función ante los televidentes, quienes esperan cada detalle de los partidos, los equipos, los aficionados y demás.