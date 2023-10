Gol Caracol: así es como los periodistas graban las promos de las eliminatorias sudamericanas

Durante las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026 el trabajo realizado por el Gol Caracol es de gran magnitud, pues no solo implica los partidos a disputar en la fecha, sino que deben seguir a la Selección Colombia desde antes que empiecen a llegar los jugadores a Barranquilla, o la sede en la que estén, y tienen que estar del lado de los hinchas.

A su vez, mientras que están en su labor informativa, es necesario que graben diversas promos para invitar a los millones de colombianos a que no se pierdan ni un solo detalle a través de Caracol Televisión, en las cuales transmitan toda esa emoción que solo estos cotejos saben hacer.

Es por ello que el Lente Espía acompañó a los periodistas del Gol Caracol para captar cada detalle de lo que pasó detrás de cámaras durante el rodaje de los comerciales hechos desde el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En medio de esto pudimos captar a los narradores Pepe Garzón y Carlos Alberto Morales, quienes se ubicaron en la pista atlética para realizar algunas tomas individuales y luego en conjunto. El primero de ellos fue quien nos dio paso a este día acompañándolos y conociendo este proceso.

Definitivamente fue posible notar la gran camaradería que hay entre ellos dos, quienes no pudieron evitar las risas cuando alguno se equivocaba en sus textos. A su vez, jugaron con sus voces, su marca de trabajo, imitando a otros personajes o cantando.

Por otra parte, las periodistas del Gol Caracol, Marina Granziera y Marcela Monsalve tuvieron que ir a la tribuna para hacer sus respectivas promos. Desde allí también hicieron tomas individuales y como dupla.

El reto de estas dos mujeres fue definitivamente el viento, dado que hacía que el cabello se les viniera hacia el rostro y sus tomas tuviesen que repetirse en constantes ocasiones, pues la producción debía encargarse de que ellas lucieran perfectamente. De igual manera, el calor y la humedad hicieron de las suyas, por lo que entre pausas les retocaban el maquillaje.

No obstante, las dos periodistas se mostraron muy felices de poder vibrar todo lo que conllevan las eliminatorias sudamericanas y también se rieron de los errores que tenían durante las grabaciones, aprovechando que esto no era algo en vivo como lo que realizan a diario. Asimismo, quisieron guardar un recuerdo de esto y no dudaron en tomarse algunas fotos juntas.

Finalmente, estuvimos con el Lente Espía acompañando a Javier Hernández Bonnet en el monumento Ventana al Mundo, en donde grabó algunas frases para invitar a los colombianos a unirse a la fiesta del gol con la Selección Colombia.